Güney Kore'ye Kuzey Koreli Şahıs Sığınmak İçin Geçiş Yaptı

Güney Kore, bir Kuzey Korelinin iki ülke arasındaki tarafsız bölgeden ülkeye geçtiğini duyurdu. Bu kişinin sığınmak amacıyla geçtiği düşünülüyor.

Güney Kore, bir Kuzey Korelinin, iki ülke arasındaki ???????tarafsız bölgeden ülkeye geçtiğini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, bir Kuzey Korelinin geçen hafta Koreler arası sınırdaki tarafsız bölgeden ülkeye geçtiği belirtildi.

Açıklamada, kişinin bunu Güney Kore'ye sığınmak için yaptığının düşünüldüğü aktarıldı.

Güney Kore birliklerinin Kuzey Koreli kişiyi, Koreler arası kara sınırının batısında bulunan Han Nehri ağzında yer alan tarafsız bölgede tespit ettiği aktarılan açıklamada, askerlerin bu kişiyle yerel saatle 04.00 civarında temasa geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, bu sırada Kuzey Kore birliklerinden herhangi bir olağandışı faaliyet tespit edilmediği vurgulanarak, söz konusu kişinin soruşturma için ilgili makamlara sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
