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Güney Kore 8 Çinli Balıkçı Teknesine El Koydu

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Güney Kore Sahil Güvenliği, batı kıyılarında yasa dışı demirleme yaptıkları gerekçesiyle 8 Çinli balıkçı teknesine el konulduğunu açıkladı. Teknelerin izinsiz uzun süre bölgede kaldığı ve yasa dışı balıkçılık yapıp yapmadıklarının araştırılacağı belirtildi.

Güney Kore Sahil Güvenliği, ülkenin batı kıyılarında "yasa dışı demirleme yaptıkları" gerekçesiyle 8 Çinli balıkçı teknesine el konulduğunu bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Yeonpyeong Adası yakınlarında 8 Çinli balıkçı teknesinin tespit edildiği belirtildi.

Teknelerin "izinsiz olarak uzun süre boyunca" bölgede demirlediğinin düşünüldüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu teknelere "yasa dışı demirleme" gerekçesiyle el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, gemilerin yasa dışı balıkçılık faaliyetlerine karışıp karışmadığının araştırılacağı da kaydedildi.

Kaynak: AA
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