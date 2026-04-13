Güney Kore ile Polonya, ilişkilerin "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltilmesinde anlaştı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Polonya Başbakanı Donald Tusk, savunma ve enerji alanlarında işbirliğini güçlendirme ve ilişkilerin "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltilmesi konusunda mutabık kaldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee, ülkesine resmi ziyarette bulunan Polonya Başbakanı Tusk ile görüştü.

Ortak basın toplantısında konuşan Lee, çeşitli sektörlerde daha derin işbirliğinin önünü açmak üzere ikili ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine taşımayı kararlaştırdıklarını açıkladı.

Savunma alanında "karşılıklı yarar sağlayan" ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki temennisini dile getiren Lee, Polonya'nın, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Güney Kore'nin en büyük beş ticaret ortağından biri haline geldiğini belirtti.

Lee, enerji tedarik zinciri, altyapı, bilim ve teknoloji dahil olmak üzere işbirliği kapsamını genişletme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Kore Yarımadası ve Avrupa'nın güvenliğinin birbirine yakından bağlantılı olduğu konusunda Tusk ile hemfikir olduklarını vurgulayan Lee, kendi bölgelerinde barış ve refahın yanı sıra küresel barış için de işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını aktardı.

Tusk da Seul ile Varşova yönetimlerinin küresel barışa katkı sağlamak amacıyla birlikte çalışması gerektiğine işaret etti.

Tusk'ın ziyareti, 27 yıldır bir Polonya başbakanının bu ülkeye yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.