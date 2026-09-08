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Güney Kore ve Filipinler, savunma ve silah sanayi işbirliğini güçlendirecek

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Güney Kore ve Filipinler hükümetleri, iki ülke arasındaki savunma ve silah sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Güney Kore ve Filipinler hükümetleri, iki ülke arasındaki savunma ve silah sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, başkentteki "2026 Seul Savunma Diyaloğu" marjında Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ile görüştü.

Görüşmede bakanlar, Güney Kore ile Filipinler arasında ortak askeri tatbikatlar dahil savunma ve silah sanayi işbirliğinin genişletilmesi ve bu alandaki istişareleri güçlendirme konularında mutabık kaldı.

Bakan Ahn görüşmede, Filipinler'in askeri modernizasyon programına katılmak isteyen Güney Koreli şirketlere Manila hükümetinin destek sağlamasını istedi.

Kaynak: AA
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