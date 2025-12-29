Güney Kore ve ABD, ertelenen tüm eğitim tatbikatlarını tamamladı

Güney Kore ve ABD'nin, Ağustos 2025'te Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatı kapsamında ertelenen tüm eğitim tatbikatlarının tamamlandığı bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık UFS tatbikatı kapsamında, Ağustos 2025'te, ileri bir tarihe ertelenen saha eğitimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Eylül 2025'e ertelenen 40 ortak saha eğitim tatbikatının, 22'sinin tamamlandığı kaydedildi.

Tamamlanan tatbikatlar arasında müşterek taktik hava indirme faaliyetleri, personel kurtarma operasyonları, ekipman bakım ve destek eğitimleri ile gerçek mühimmatlı atışların yer aldığı belirtildi.

Havaalanı hasar onarım tatbikatları dahil iki tatbikatın yalnızca Güney Kore ordusu tarafından yürütüldüğü vurgulanan açıklamada "Yıl boyunca dengeli bir askeri hazırlık duruşu ve eğitim koşullarını sağlamak için, yaklaşık 40 ortak tatbikattan 22'sinin programını yeniden düzenledik ve bunları yıl sonuna kadar tamamladık." ifadeleri kullanıldı.

UFS tatbikatı

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık UFS tatbikatını 18 Ağustos'ta başlatmıştı.

"Gerçekçi" tehdit senaryolarına dayalı eğitimleri içeren tatbikata, yaklaşık 18 bin Güney Kore askeri katılmıştı.

UFS tatbikatı kapsamında eşzamanlı olarak 580 bin sivilin katılımıyla dört gün sürecek sivil savunma tatbikatının yanı sıra insansız hava araçları ve siber saldırılara karşı hazırlık yapılmıştı.

Ancak, arazi eğitim tatbikatlarından bazıları, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilişkileri yumuşatma çabaları kapsamında Eylül ayına ertelenmişti.

Kuzey Kore, uzun süredir bu tür ortak tatbikatları kendine yönelik "işgal provası" olarak nitelendirirken, ABD ve Güney Kore ise söz konusu tatbikatların savunma amaçlı olduğunun altını çiziyor.