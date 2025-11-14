Güney Kore ve ABD, Japon Denizi'nde Ortak Deniz Tatbikatını Tamamladı

Güney Kore ve ABD'nin, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) nükleer güçle çalışan ABD uçak gemisinin katılımıyla gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatının tamamlandığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore ve ABD'nin, Japon Denizi'nde 11 Kasım'da başlattığı 4 günlük ortak deniz tatbikatı bugün sona erdi.

Nükleer güçle çalışan ABD uçak gemisinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, iki ülkenin donanmalarından savaş gemileri, deniz devriye uçakları, destroyerler ve güdümlü füze kruvazörleri görev aldı.

Tatbikat kapsamında personel, denizaltı karşıtı savaş, hava savunma harekatı ve deniz lojistiği gibi alanlarda gerçekçi deniz eğitimleri icra etti.

Güney Kore Donanmasından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu eğitimin Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığı güçlendirmek ve ABD ile işbirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.