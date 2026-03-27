Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, ABD'li yetkiliyle Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Kore Direktörü Allison Hooker ile Orta Doğu'daki gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum hakkında görüşmeler yaptı. Enerji tedarik zincirlerinin istikrarı için uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Kore Direktörü Allison Hooker, Orta Doğu'daki gerilim ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeleri görüştü.

Yonhap'ın Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Fransa'nın Cernay-la-Ville köyünde başlayan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Güney Kore de konuk ülke olarak davet edildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Kore Direktörü Allison Hooker ile Orta Doğu'daki gerilimleri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeleri görüştü.

Küresel enerji tedariki açısından Hürmüz Boğazı'nın hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Cho, mevcut durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Cho, enerji tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmak için Güney Kore gemileri de dahil olmak üzere tüm gemilerin çatışmayı yatıştırma çabalarının önemini vurguladı.

ABD'li yetkili de İran'ın deniz yolunu kapatmasını kınayan ortak bildiriye katılma kararı da dahil Güney Kore'nin tüm uluslararası çabasını takdirle karşıladığını vurguladı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
