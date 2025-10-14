Haberler

Güney Kore, Trump ve Kim'in Olası Görüşmesini Değerlendirdi

Güney Kore hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki muhtemel bir görüşmede Trump'ın kararlılığının önemli bir rol oynayacağını belirtti. İki liderin görüşme olasılığı üzerine açıklamalarda bulunan Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, her iki tarafın da görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Güney Kore hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki muhtemel bir görüşmede, Trump'ın "kararlılığının kilit rol oynayacağını" açıkladı.

Yonhap ajansına göre, Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young gazetecilere yaptığı açıklamada, iki liderin yakında görüşme olasılığına değindi.

ABD ve Kuzey Kore liderlerinin muhtemel görüşme olasılığında, Trump'ın "kararlılığının kilit rol oynayacağını" belirten Chung, "Açık verilere dayanarak, hem ABD hem de Kuzey Kore lideri (görüşmeye) hazır görünüyor." dedi.

Kim'in, Trump'ın ilk görev döneminde ABD Başkanı ile yaptığı görüşmelere dair, "iyi hatıralar beslediği" yorumlarının basına yansıdığına değinen Chung, "Şimdi anahtar, Başkan Trump'ın kararlılığında yatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, Güney Kore'nin ev sahipliğinde Gyeongju kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik Ortaklığı (APEC) Liderler Zirvesi için ekim sonunda bu ülkeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Kim ve Trump, 2018 ve 2019 yıllarında üç kez bir araya gelmişti. Bu görüşmeler Singapur, Vietnam ve Güney ile Kuzey Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom'da gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
