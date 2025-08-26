Güney Kore, Savunma Harcamalarını Artıracaktır

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kore Yarımadası'nda güvenlik konusunda "asıl rolü üstlenerek" savunma harcamalarını artıracaklarını belirtti.

Lee, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Washington'da görüşmesinin ardından katıldığı Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezinin (CSIS) düzenlediği programda konuştu.

ABD ile ortak savunma tutumlarının "güçlü olduğunu" söyleyen Lee, "Aynı zamanda Güney Kore, Kore Yarımadası'nda güvenliği sürdürmek için asıl rolü üstlenecek. Öncelikle savunma harcamalarını artıracağız." dedi.

Savunma bütçesindeki artışın, orduyu güçlendirmek için gelişmiş teknolojileri elde etmede kullanılacağına işaret eden Lee, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması konusuna bağlılıklarını yineledi.

Lee, ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile diyalog kurmaya çalışacağını söyleyerek, Trump ile ittifakı "daha karşılıklı ve geleceğe dönük olarak modernleştirme" konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Trump, dün Lee'yi ağırladığı Oval Ofis'te Güney Kore'de halen 45 bin civarında Amerikan askerinin görev yaptığını anımsatarak, bu askerlerin bulunduğu üssün Güney Kore yönetimi tarafından kendilerine verilmesini talep edeceklerini belirtmişti.

ABD Başkanı, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanabilmesi için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.