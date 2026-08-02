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Güney Kore'nin Yangsan kentinde sıcaklık 42 dereceye ulaşarak ülkede rekor kırdı

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Güney Kore'de etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle güneydoğudaki Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceye ulaşmasıyla ülke rekorunun kırıldığı bildirildi.

Güney Kore'de etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle güneydoğudaki Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceye ulaşmasıyla ülke rekorunun kırıldığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Meteoroloji İdaresinden (KMA) konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda bulunan Yangsan'da öğle saatlerinde 40,9 derece ölçülen hava sıcaklığının gün içinde 42 dereceyi aştığı, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1904'ten bu yana ülke çapındaki "en yüksek sıcaklık" olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Kentte üst üste beş gün boyunca 40 derecenin üzerine çıkan yüksek sıcaklıkların her geçen gün daha erken saate çekildiğine işaret edilen açıklamada, bu durumun, etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle ısının birikmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

KMA, başkent Seul'ün doğusu ve güneybatısı için de sıcaklık uyarısı yayımlamıştı.

Kaynak: AA
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