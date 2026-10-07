Haberler

Güney Kore'nin Nuri roketi, Naro'dan 15 uyduyu yörüngeye taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'nin yerli üretim roketi Nuri, Naro Uzay Merkezi'nden fırlatılarak 15 uyduyu yörüngeye taşıdı. Uydular, Kore Yarımadası ve çevresini ulusal güvenlik ile afetlere müdahale amacıyla izleyecek.

Güney Kore'nin yerli üretim roketi Nuri, doğal afetler ve ulusal güvenliğe ilişkin gelişmeleri izlemeyi hedefleyen 15 uyduyu yörüngeye taşıdı.

Yonhap'ın haberine göre, 200 tonluk Nuri roketi, başkent Seul'ün yaklaşık 400 kilometre güneyinde bulunan Goheung'daki Naro Uzay Merkezi'nden yerel saatle 12.25'te fırlatıldı.

Yaklaşık 20 dakika süren uçuşun ardından roket, uyduları yaklaşık 575 kilometre yükseklikteki yörüngeye bıraktı.

Fırlatmada, 5 New-space Earth Observation Satellite Constellation for National Safety (NEONSAT) mikro uydusu ile 10 CubeSat taşındı.

Her biri 100 kilogramdan daha hafif olan NEONSAT uydularında elektro-optik kamera bulunuyor. Kameralar siyah-beyaz görüntülerde 1 metre, renkli görüntülerde ise 4 metre büyüklüğündeki nesneleri ayırt edebiliyor.

Uydular, Kore Yarımadası ve çevresini ulusal güvenlik ile afetlere müdahale amacıyla izleyecek.

Kaynak: AA
Başsavcılık, Emre Tezmen ve Erdin Özel'e dair 14 milyar liralık iddiayı yalanladı

Tera'nın patronuyla ilgili iddiaya başsavcılıktan yalanlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı

Aile boyu facia: Eşini ve kızını öldürüp kendi canına da kıydı
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular

Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de tarih yazıyor
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi

Dünya bu olayı konuşuyor! Dün gece tarihi anlar yaşandı
İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt: Evet benim için bıraktı

Sponza'dan "Güzel eşini senin için mi bıraktı" sorusuna bomba yanıt
Aleyna Tilki aşk hayatını anlattı: Biriyle el ele sokakta da yürümedim

Ünlü şarkıcı aşk hayatını anlattı
Müge Anlı canlı yayında estetik yorumlarına tepki gösterdi

Canlı yayında fena patladı: Ünlü isim estetik iddialarına cevap verdi

Selam söyledikleri kıza saldırdıktan sonra 75 bin lirasını gasp ettiler

Yanına gelip selam verdikleri genç kızın kabusu oldular