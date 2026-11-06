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Güney Kore Meclisi uydurma iddianame iddialarına özel savcı tasarısını kabul etti

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Güney Kore Ulusal Meclisi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol dönemindeki uydurma iddianame iddialarına ilişkin özel soruşturma tasarısını onayladı. PPP milletvekilleri oylamayı boykot etti; tasarı Lee ve diğerlerine yönelik iddiaların soruşturulmasını öngörüyor.

Güney Kore Ulusal Meclisi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde açılan "bazı iddianamelerin uydurulduğu iddialarına" ilişkin özel soruşturma yapılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Yonhap ajansının haberinde, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve bazı kişileri hedef aldığı belirtilen "uydurma iddianame" iddialarına ilişkin özel bir savcı tarafından soruşturma yürütülmesini öngören yasa tasarısının Ulusal Meclis'te kabul edildiği ifade edildi.

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin oylamayı boykot ettiği aktarılan haberde, söz konusu yasa tasarısının ilk olarak nisan ayında iktidardaki Demokrat Parti (DP) tarafından sunulduğu belirtildi.

Haberde, yasa tasarısının, eski Cumhurbaşkanı Yoon döneminde savcılığın, dönemin muhalefet lideri Lee ve diğer isimler hakkında "dava oluşturmak için delil uydurduğu veya yalan tanıklık verilmesini teşvik ettiği yönündeki iddiaların soruşturulması" amacıyla bağımsız bir özel savcı görevlendirilmesini öngördüğü ifade edildi.

Ayrıca, PPP'nin, "Lee hakkındaki tüm iddianameleri iptal etmeyi amaçladığını" savunarak yasa tasarısına karşı çıktığı bildirildi.

Kaynak: AA
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