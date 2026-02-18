Güney Kore, İHA ihlali sonrası Kuzey ile sınırında uçuşa yasak bölgeyi geri getirmeyi planlıyor

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, 2018 yılında Kuzey Kore ile askeri gerilimi azaltmak amacıyla imzalanan ancak daha sonra askıya alınan Koreler Arası Anlaşma'yı yeniden yürürlüğe koymayı ve iki ülke sınırında uçuşa yasak bölge ilan etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin 10 Ocak'ta Güney Kore yönetimini İHA'larla hava sahasını ihlal etmekle suçlamasının yankıları sürüyor.

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Güney Koreli sivillerin Kuzey Kore'ye gönderdiği İHA'lar nedeniyle üzüntü duyduğunu" belirtti.

Hükümetin konuya ilişkin planlarını açıklayan Chung, 2018'de Kuzey Kore ile askeri gerilimleri azaltmak için imzalanan ancak sonrasında askıya alınan Koreler Arası Anlaşma'yı ve anlaşma kapsamında iki ülke sınırında uçuşa yasak bölgeyi tekrar yürürlüğe koymayı hedeflediklerini söyledi.

Chung, bu adımı atmakla askeri çatışmaları önlemeyi ve iki ülkenin orduları arasında güven inşa etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta, Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ise Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermişti.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu İHA'ların Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.