Güney Kore, Kore Savaşı'nda Hayatını Kaybeden Çinli Askerlerin Kemiklerini İade Etti
Güney Kore, Kore Savaşı sırasında Kuzey Kore safında savaşırken hayatını kaybeden 30 Çinli askerin kemiklerini ve kişisel eşyalarını iade etti. Bu, 2014'ten beri yapılan kemik iadelerinin bir parçası.
Xinhua'nın haberine göre, Çin Gönüllüler Ordusu'nda savaşan 30 askerin kemikleri ve geride kalan kişisel eşyaları, askeri nakliye uçağıyla Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin idari merkezi Şınyang şehrindeki Taoşian Uluslararası Havalimanı'na getirildi.
Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 1011 Çinli askerin kemiklerinin 2014 yılından bu yana Çin'e iade edildiği bildirildi.
Çin, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı'nda Güney Kore'yi destekleyen ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine karşı Kuzey Kore'ye destek vermişti.