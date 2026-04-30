Güney Kore, işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Kuveyt, Irak ve Bahreyn'e özel temsilci gönderecek

Güney Kore, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın neden olduğu tedarik aksamalarının ardından, işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Kuveyt, Irak ve Bahreyn'e özel temsilci gönderileceğini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından Orta Doğu'daki son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Eski diplomat Moon Byung-jun'un, Dışişleri Bakanı Cho Hyun'un özel temsilcisi olarak haftaya Kuveyt, Irak ve Bahreyn'i ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, üst düzey yetkililerle yapılacak görüşmelerde bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu ziyaret, bölgedeki savaş ve küresel tedarik zincirlerinde devam eden aksaklıklar karşısında Orta Doğu'daki kilit ülkelerle işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'ndaki son durum

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.