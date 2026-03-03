Güney Kore, İran'daki vatandaşlarının kara yoluyla tahliyesine başladıklarını duyurdu

Güney Kore, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle İran'daki vatandaşlarını kara yoluyla tahliye etmeye başladıklarını açıkladı. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Güney Kore vatandaşlarının kara yoluyla üçüncü bir ülkeye doğru yola çıktığını bildirdi.

İRAN'DA 60 KORE VATANDAŞI VARDI

Tahliye edilenler arasında İran Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Güney Koreli teknik direktörü Lee Do-hee ve İran'da oynayan futbolcu Lee Ki-je'nin de yer aldığı belirtildi. İran'da yaklaşık 60 Güney Kore vatandaşının ikamet ettiği biliniyor.