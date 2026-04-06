Güney Kore'de, yıllık Hwarang savunma tatbikatları başladı

Güney Kore, entegre savunma kapasitesini artırmak amacıyla polis ve itfaiyenin de katıldığı Hwarang savunma tatbikatlarını başlattı. Tatbikatlar Daegu kenti ve Kuzey Gyeongsang eyaletinde beş gün sürecek ve enerji tesisleri gibi kritik altyapılara yönelik acil durum senaryolarına odaklanacak.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hükümet, polis ve itfaiye birimleriyle koordinasyon içinde yürütülen yıllık Hwarang tatbikatının ilk aşamasının ülkenin güneydoğusundaki Daegu kenti ile Kuzey Gyeongsang eyaletinde başladığı belirtildi.

Tatbikatların söz konusu bölgelerde beş gün süreceği bilgisine yer verilen açıklamada, diğer bölgelerde de kasım ayına kadar tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu yılki tatbikatlarda enerji tesisleri ve diğer kritik altyapılara yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları gibi çeşitli acil durum senaryolarına odaklanılacağı vurgulandı.

Kurumlar arasında entegre savunma hazırlığını değerlendirmek amacıyla 1977'de başlatılan Hwarang tatbikatları, her bölgeye özgü senaryoları içeriyor ve aylarca devam ediyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi