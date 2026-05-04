Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda gemisine yönelik olası saldırı haberlerini inceliyor

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda gemilerine yönelik olası saldırıya ilişkin haberleri incelediğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayla ilgili bilgilerin doğrulanma aşamasında olduğu belirtildi.

Yetkili, "İlk tespitlerimize göre vatandaşlarımız arasında can kaybı bulunmuyor." dedi.

Hürmüz Boğazı'nda, 26 tane Güney Kore bayraklı gemi olduğu belirtiliyor.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik "Özgürlük Projesi"

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

CENTCOM da bu sürece 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerleriyle askeri destek sağlanacağını duyurmuştu.