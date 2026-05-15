Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemiye çarpan nesnenin kalıntılarını inceleyecek

Güney Kore şirketince işletilen gemiye, Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen saldırının ardından çarpan nesnenin kalıntılarının incelenmesi için ülkeye getirildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından 4 Mayıs'ta saldırı sonucu patlama meydana gelen "HMM Namu" isimli kargo gemisine ilişkin açıklama yapıldı.

Gemiye çarpan nesnenin kalıntılarının ülkeye getirildiği bildirilen açıklamada, kalıntıların burada analiz edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu incelemenin Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından yapılacağı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Merkezi Güney Kore'de bulunan HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada 4 Mayıs'ta patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı.

Gemide, 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtmişti.

Geminin Dubai Limanı'na ulaştığı ve burada inceleneceği açıklanmıştı.

Güney Kore, meydana gelen patlamanın "henüz tanımlanamayan hava kaynaklı cisimlerin isabet etmesi" sonucunda gerçekleştiğinin tespit edildiğini bildirmişti.