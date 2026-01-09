Haberler

Güney Kore'de sıkıyönetim davasında yargılanan eski Devlet Başkanı Yoon son duruşmasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yargılandığı sıkıyönetim davasının son duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme, Yoon'un sıkıyönetim ilanı süreci ve görevden alınmasının ardından açılan davada, idam veya müebbet cezası talep edilebilirken, hükmün ise şubat başlarında açıklanması bekleniyor.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'ten bu yana yargılandığı sıkıyönetim davasının son duruşması görüldü.

Yonhap ajansının haberine göre, Aralık 2024'te sıkıyönetim ilan etmesinin ardından görevden alınan Yoon'un Şubat 2025'te başlayan dava sürecinde son beyanlar sunuldu.

Yerel saatle 09.20 sularında Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde başlayan duruşma, Yoon'un yanı sıra sıkıyönetim sürecine dahil olmakla suçlanan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, eski Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve diğer beş sanığın da son duruşması olacak.

Özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibinin, Yoon'un davasında idam cezası veya müebbet hapis cezalarından birini talep etmesi bekleniyor.

Hukuk kaynakları, mahkemenin hükmünü şubat başlarında açıklayacağını öngörüyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf

İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme