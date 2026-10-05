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Güney Kore, DMZ'de 3 subayın yaralandığı patlama için Kuzey Kore'den özür bekliyor

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Güney Kore, DMZ'de 21 Eylül'de meydana gelen patlamada 3 subayın yaralanmasının ardından Kuzey Kore'den özür talep etti. Genelkurmay, mayın parçalarının Kuzey Kore mayın plastiğiyle uyuştuğunu öne sürerek mayınların temizlenmesini istedi; Kuzey Kore sorumluluğu reddediyor.

Güney Kore, 21 Eylül'de ülkeyi Kuzey Kore ile ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) yapılan arama çalışması sırasında 3 subayının yaralanmasına neden olan patlamanın ardından Kuzey Kore'nin özür dilemesini talep etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından 21 Eylül'de DMZ'nin batı kesiminde, Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) güneyinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, patlama sonrası elde edilen mayın parçalarının Kuzey Kore'deki antipersonel mayın plastiğiyle uyuştuğu öne sürülerek, bu ülkenin bölgeye "kasıtlı olarak mayın yerleştirdiği" savunuldu.

Mayınların temizlenmesi için ordunun operasyon başlattığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Güney Kore ordusu, mayın patlamasında yaralanan askerler için Kuzey Kore'nin samimiyetle özür dilemesi ve Ateşkes Anlaşması'nı ihlal ederek yerleştirilen mayınları derhal temizlemesi çağrısında bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Olay

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 21 Eylül'de DMZ'de Güney Kore askerlerinin arama çalışması sırasında meydana gelen patlamada 3 subayın yaralandığını açıklamıştı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek, askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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