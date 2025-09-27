Haberler

Güney Kore Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya Kuzey Kore Uyarısı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Rusya'nın Kuzey Kore ile olan askeri işbirliğine ilişkin ciddi endişelerini dile getirerek, bu işbirliğinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından, Cho ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Birleşmiş Milletler (BM) marjındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

İkilinin görüşmesinde, Kore Yarımadası ile ilgili güvenlik konuları ele alındı.

Cho, Lavrov'a Seul'ün yarımadada barış ve istikrarı teşvik etmek için Kuzey Kore ile gerginliği azaltmayı ve güven oluşturmayı amaçlayan politikası hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
