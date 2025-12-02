Haberler

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'dan Kuzey Kore ile İletişim Çağrısı

Güncelleme:
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Koreler arası birleşmenin önemini vurgulayarak Kuzey Kore ile iletişim kanallarının yeniden kurulması gerektiğini belirtti. Lee, iki Kore arasında barışçıl bir ilişki kurmanın tarihi bir görev olduğunu ifade etti.

Lee, söz konusu adımın Seul ile Pyongyang'ın "barış içinde yaşaması" için başlangıç noktası olacağı mesajını vererek, "Bize verilen tarihi görev, iki Kore arasındaki düşmanlığı ve çatışmayı sona erdirmenin yanı sıra barışçıl yaşama dayalı ilişki kurmaktır." ifadesini kullandı.

Koreler arası ilişkiler ince çizgide seyrediyor

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae Myung???????, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdururken, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.

Öte yandan, Güney Kore, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" ağustos başında kaldırırken, Kuzey Kore bu adıma uymamıştı.

Pyongyang yönetimi, bu hoparlörleri kaldırma niyeti olmadığını ifade ederken, Güney Kore ile ilişkileri düzeltme konusunda olumsuz tavır sergiliyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel

