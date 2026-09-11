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Güney Kore Devlet Başkanı Lee: "Dünya düzeni hızlı bir kutuplaşma sürecinden geçiyor"

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, dünya düzeninin hızlı bir kutuplaşma sürecinden geçtiğini belirterek, uluslararası toplumla yakın işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, dünya düzeninin hızlı bir kutuplaşma sürecinden geçtiğini belirterek, uluslararası toplumla yakın işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı??????? Lee, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lee, uluslararası düzenin "aşırı kaos tünelinden" geçtiği yorumunda bulunarak, "Şimdi, gücümüzü inşa etmenin, diplomatik alanı genişletmenin ve uluslararası toplumla yakın işbirliğiyle sorunları çözme bilgeliğine sahip olmanın zamanıdır." dedi.

"Dünya düzeni hızlı bir kutuplaşma sürecinden geçiyor." diyen Lee, bu gibi zamanlarda diğer ülkelerle el ele verilmesi gerektiğini kaydetti.

Lee ayrıca, 6-10 Eylül tarihleri arasında Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki siyaset, ekonomi, ileri sanayi, kültür ve sanat alanlarındaki ortaklıkların pekiştirilmesine yardımcı olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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