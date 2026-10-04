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Güney Kore Devlet Başkanı Lee, banka siber saldırılarında soruşturma talimatı verdi

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, banka siber saldırılarında binlerce kişinin bilgisinin sızdırılması üzerine kapsamlı soruşturma talimatı verdi. Shinhan Bank'ta yaklaşık 25 bin müşterinin bilgisi sızdırıldı; Hana, Woori ve NH Nonghyup da hedef alındı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkede çeşitli bankalara yönelik siber saldırı sonucu binlerce kişinin bilgilerinin sızdırılmasının ardından durumun kapsamlı şekilde soruşturulması talimatı verdi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Lee'nin, son dönemde finansal ve kamu kuruluşlarındaki veri ihlallerine ilişkin bilgilendirildiğini aktardı.

Kang, Lee'nin yetkililere konuyu ciddiye alarak kapsamlı soruşturma yürütmeleri talimatı verdiğini ifade etti.

"Kısa sürede birçok güvenlik ihlali tespit ettik"

Öte yandan, Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı Lee Eog-weon, veri sızdırılmasının ardından düzenlenen acil durum toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "çeşitli sektörlerde kısa sürede birçok güvenlik ihlali tespit ettiklerini" kaydetti.

Lee, yetkisiz ödeme yapılabilecek hiçbir hassas bilginin sızmadığını ancak bu verilerin yine de dolandırıcılık amaçlı kullanılabileceğini belirtti.

Güney Kore'de, Shinhan Bank'a düzenlenen siber saldırılarda yaklaşık 25 bin müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı bildirilmişti. Shinhan Bankın yanı sıra Hana Bank, Woori Bank ve NH Nonghyup Bankın da siber saldırılarla hedef alındığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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