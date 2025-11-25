Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Ankara'daki 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kore Savaşı sırasında şehit olan Türk askerlerinin anısına yapılan Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti.

Lee ve eşi Kim Hea Kyung, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki anıtı ziyaret ederek, buraya çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması, Türkiye ve Güney Kore milli marşlarının okunmasının ardından Lee, Kore gazileriyle selamlaştı.

Daha sonra Lee'nin hediyeleri, gaziler ile yakınlarına verildi.

Programa, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.