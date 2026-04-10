Haberler

Güney Kore'den tartışmalı adacıklarda hak iddia eden Japonya'ya protesto

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore, Japonya'nın, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adacıkları'na" yönelik hak iddiasıyla ilgili Seul Büyükelçiliğinden bir yetkiliyi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto etti.

Güney Kore, Japonya'nın, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adacıkları'na" yönelik hak iddiasıyla ilgili Seul Büyükelçiliğinden bir yetkiliyi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Japonya'nın Seul Büyükelçiliğinde görevli Misyon Başkan Yardımcısı Matsuo Hirotaka'nın Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Bunun, Japonya Dışişleri Bakanlığının, ülkenin dış politikası ve faaliyetlerine ilişkin yayımladığı yıllık raporda Dokdo Adacıkları'na yönelik Japonya'nın hak iddiasına yer verilmesinin ardından yapıldığını belirten Sözcü, "Japonya'nın Dokdo'ya yönelik haksız toprak iddiasını yenilemesinin şiddetle protesto edildiğini ve bunun derhal geri çekilmesinin talep edildiğini" bildirdi.

Sözcü, Dokdo'nun "tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuka göre" Güney Kore toprakları olduğunu savunarak, "Hükümet, Japonya'nın haksız iddiasının Dokdo üzerindeki egemenliğimiz konusunda hiçbir etkisinin olmayacağını bir kez daha açıkça belirtiyor." ifadesini kullandı.

Tartışmalı adacıklar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu ve toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarında 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

