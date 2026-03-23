Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda "gerekli güvenlik önlemlerinin alınması" çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Cho ve Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cho, Orta Doğu'daki durumdan derin endişe duyduğunu belirterek, İran'a, Körfez ülkelerindeki sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırıları durdurması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Ayrıca Cho, "Güney Kore ve diğer yabancı bayraklı gemilerin demirlediği Hürmüz Boğazı'nda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması" talebini dile getirdi.

Erakçi'nin de İran'ın mevcut bölgesel duruma ilişkin pozisyonunu açıkladığı ve iki tarafın ilgili konularda iletişim halinde kalınması konusunda anlaştığı aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.