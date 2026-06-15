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Güney Kore, ABD-İran mutabakatını memnuniyetle karşıladı

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını ve anlaşmanın Orta Doğu'da istikrar ile Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz taşımacılığına katkı sağlamasını umduğunu açıkladı.

Güney Kore, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin açıklama yaptı.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirten Lee, söz konusu anlaşmanın Orta Doğu'da istikrarın yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenli şekilde yeniden başlamasına katkı sağlamasını umduğunu bildirdi.

Lee, söz konusu mutabakatı uluslararası toplumun uzun süredir çözüm aradığı bir sorunun giderilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinin yanı sıra müzakerelere katkı sunan taraflar ve ilgili ülkelerin diplomatik çabalarını takdir ettiğini aktaran Lee, Güney Kore'nin anlaşmanın uygulanmasına destek vermek ve bölgesel barış ile refahın güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla gerekli işbirliğini sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
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