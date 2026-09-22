Güney Kore'deki temyiz mahkemesi, Kim Keon Hee'nin rüşvet cezasını 5 yıla düşürdü

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Güney Kore'de mahkeme, görevinden azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'nin, iş atamaları ve ticari ayrıcalıklar karşılığında pahalı hediyelerle rüşvet aldığı gerekçesiyle verilen 7 yıl hapis cezasını 5 yıla düşürdü.

Yonhap'ın haberine göre Temyiz Mahkemesi, Kim hakkında alt mahkemenin haziranda verdiği 7 yıllık hapis cezasına ilişkin kararı kısmen bozarak Kim'i bazı suçlamalardan beraat ettirdi.

Mahkeme, Kim'in eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi olduğu dönemde kamu görevlerine atamalarda nüfuzunu kullanması karşılığında pahalı hediyeler aldığı yönündeki suçlamaların bir bölümüne ilişkin hükmü yerinde buldu.

Alt mahkeme haziranda Kim'i tüm suçlamalardan mahkum ederken, temyiz mahkemesi lüks saat ile tablo replikasının alınmasına ilişkin suçlamalardan beraat kararı verdi.

Buna göre Kim'in 7 yıl hapis cezası 5 yıla düşürüldü.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 26 Haziran'da Kim'i farklı kişilerden toplam 194 bin dolar değerinde pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalar nedeniyle hakkında çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Sermaye Piyasası Kanunu, Siyasi Fonlar Kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasaları ihlal ettiği suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Kim'e yöneltilen ithamların arasında kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de BMW bayisi Deutsch Motors'u ilgilendiren hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyordu.

Kim Keon Hee, daha önce de farklı bir yolsuzluk davasında 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA