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Albüm: Çin'in Güney Kore'ye Gönderdiği Dev Panda Ai Bao Bir Yavru Dünyaya Getirdi

Albüm: Çin'in Güney Kore'ye Gönderdiği Dev Panda Ai Bao Bir Yavru Dünyaya Getirdi
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Çin'den Güney Kore'ye gönderilen dev panda Ai Bao, Yongin'deki Everland Hayvanat Bahçesi'nde 3 Haziran'da 171 gram ağırlığında sağlıklı bir yavru dünyaya getirdi.

SEUL, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Güney Kore'ye gönderdiği Ai Boa adlı dev panda, Yongin kentindeki Everland Hayvanat Bahçesi'nde bir yavru dünyaya getirdi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri çarşamba günü yaptıkları açıklamada, yavrunun 3 Haziran günü yerel saatle 10.53'te hayvanat bahçesindeki Panda Dünyası adlı dev panda yaşam alanında doğduğunu belirtti.

Yetkililer, 171 gram ağırlığındaki yavru ve annesi Ai Bao'nun sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Ai Bao, yeni doğan yavrunun babası Le Bao ile birlikte 2016 yılında Çin'den Güney Kore'ye gönderilmişti.

Kaynak: Xinhua
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