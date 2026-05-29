Güney Kore'de yerel seçimler için erken oy kullanma işlemi başladı

Güney Kore'de 3 Haziran'da yapılacak yerel seçimler için erken oy kullanma işlemi başladı. Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi de oy kullandı. Erken katılım oranı yüzde 8,15'e ulaştı.

Yonhap ajansının haberine göre, ülke genelinde yerel saatle 06.00'da seçmenler oy kullanmak için sandık başına giderken, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Lee'nin eşi Kim Hea Kyung da erken oy kullanan isimler arasında yer aldı.

Ulusal Seçim Komisyonu (NEC), yerel seçimlerde erken oy kullanma oranının yerel saatle 15.00 itibarıyla yüzde 8,15 olduğunu açıkladı.

Bu oran, 2022 yerel seçimlerinde erken oylamanın ilk gününde aynı saatte kaydedilen yüzde 7,25'in üzerine çıktı.

Bu yılki yerel seçimlerde 44,6 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Seçmenler 3 Haziran'da yapılacak yerel seçimler için ülke genelindeki 3 bin 571 sandıkta bugün ve yarın yerel saatle 06.00-18.00 arasında oy kullanabilecek.

Seçimlerde 16 belediye başkanının yanı sıra 227 yerel yönetim başkanı ve yaklaşık 4 bin belediye meclisi üyesi seçilecek.

Söz konusu seçim, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişiminin ardından görevden alınması sonrası işbaşına gelen Lee yönetimi için ilk büyük seçim olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
