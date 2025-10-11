Güney Kore'de Veri Merkezi Yangını: Yüzde 34,1 Hizmet Yeniden Aktif

Güney Kore'de devletin çevrim içi hizmet altyapısından sorumlu veri merkezi olan Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'nde 26 Eylül'de çıkan yangından etkilenen hizmetlerin yüzde 34,1'i yeniden faaliyete geçirildi.

Yonhap ajansının haberine göre merkezi Daejeon kentinde bulunan Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'ndeki yangında zarar gören 709 çevrim içi kamu hizmetinden 242'si yeniden devreye girdi. Böylece toplam hizmetlerin yüzde 34,1'inin onarımının sağlandığı bildirildi.

Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Merkezinden yapılan açıklamada, yeniden faaliyete geçirilen hizmetlerin arasında kişisel veri ihlallerini kontrol eden gizlilik denetim sistemi ile Çalışma Bakanlığının ceza yönetim sisteminin de bulunduğunu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kullanıcı sayısı ve etki düzeyine göre "yüksek öncelikli" olarak sınıflandırılan 40 kritik hizmetten 30'unun yeniden faaliyete geçtiği kaydedildi.

Yangının kesin nedenine ilişkin polis soruşturmasının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

858 terabaytlık veri kayboldu

Yerel Chosun gazetesinin haberine göre, kamu çalışanlarının kullandığı çevrim içi depolama ve bulut sistemi "G-Drive" yangında tamamen hasar gören 96 sistemden biri oldu.

Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan yetkili, "G-Drive, büyük kapasitesi nedeniyle yedekleme sistemine sahip değildi. Geriye kalan 95 sistemin ise çevrim içi veya çevrim dışı yedekleri mevcut." bilgisini paylaştı.

Yetkili, yangında Güney Kore hükümetine ait, 8 yılı kapsayan 858 terabaytlık verinin ve yaklaşık 125 bin kamu görevlisine ait bilgilerin yok olduğunu belirtti.

Google Drive'a benzer şekilde çalışan G-Drive, kamu görevlilerinin belgelerini, fotoğraflarını ve diğer materyallerini çevrim içi ortamda saklamaları için 2017'de geliştirilmişti.

Belge paylaşımını kolaylaştırmayı ve siber güvenliği artırmayı amaçlayan sistem kapsamında her kullanıcıya 30 gigabayt depolama alanı tahsis edilmişti.

Yangın, lityum iyon pilin patlamasıyla başladı

Güney Kore'de 26 Eylül'de Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'nin sunucu odasında lityum iyon pilin patlamasıyla başlayan yangın, bataryalar ve sunucuların hasar görmesine yol açmış, yaklaşık 700 çevrim içi kamu hizmetini felç etmişti. Yangın, ertesi gün tamamen söndürülmüştü.

Yangın sonrası mobil kimlik sistemi ve çevrim içi posta hizmetleri gibi bazı kamu hizmetleri günlerce kullanılamamıştı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) de çevrim içi kamu hizmetlerinde yaşanan kesintiden faydalanabilecek olası siber saldırılara karşı ülkenin siber alarm seviyesini ikinci kademeye yükseltmişti.

Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi, yaklaşık 1600 kamu hizmetini yönetiyor ve Daejeon'daki merkezine ek olarak Gwangju ve Daegu kentlerinde de tesisleri bulunuyor.