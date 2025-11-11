Haberler

Güney Kore'de Üniversite Sınavı İçin Uçuşlar Durdurulacak

Güney Kore'de Üniversite Sınavı İçin Uçuşlar Durdurulacak

Güney Kore, 14 Eylül'de yapılacak Üniversite Yeterlilik Sınavı (CSAT) sırasında, gürültü kirliliğini önlemek amacıyla tüm uçak kalkış ve inişlerinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı. Uçuşlar, sınavın dinleme bölümü süresince askıya alınacak.

Güney Kore, ülke genelinde perşembe günü yapılacak yıllık Üniversite Yeterlilik Sınavı'nın (CSAT) İngilizce dinleme bölümü sırasında tüm uçak kalkış ve inişlerinin geçici olarak durdurulacağını bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı, üniversiteye giriş sınavı sırasında gürültü kirliliğini en aza indirmek amacıyla uçuşların yerel saatle 13.05-13.40 arasında askıya alınacağını duyurdu.
Yetkililer, bu kapsamda, yaklaşık 140 uçuşun önceden yeniden planlandığını, havada olan uçakların ise hava trafik kontrolü yönetiminde 3 kilometre veya daha yüksek bir irtifada seyredeceğini bildirdi.
CSAT, üniversitelere girmek isteyen yüz binlerce öğrenci ve aileleri için ülkenin en önemli akademik sınavlarından biri olarak görülüyor.

