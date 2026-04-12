Güney Kore'deki bir depoda çıkan yangında 2 itfaiyeci hayatını kaybetti
Güney Kore'nin Güney Jeolla bölgesindeki bir soğuk hava deposunda meydana gelen yangında, müdahaleye giden 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi. Olay yerine 100'den fazla itfaiyeci sevk edildi.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Jeolla bölgesindeki bir soğuk hava deposunda yerel saatle 08.25'te yangın çıktı.
Yetkililer, olay yerine 100'den fazla itfaiyecinin sevk edildiğini, depoda mahsur kalan 2 itfaiyecinin ise yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç