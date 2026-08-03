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Güney Kore'de Rekor Sıcaklıklar: 3 Ölü

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Güney Kore aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap'ın haberine göre, ülke genelinin büyük bölümünde aşırı sıcak uyarıları yürürlükte kalırken, sağlık sorunları da artıyor.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusundaki Daegu kentinde hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaşarak 1942'den bu yana ilk kez 40 derece eşiğini aştığını bildirdi.

Yetkililer, aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklardan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Güney Kore'de etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceye ulaşmasıyla ülke rekoru kırılmıştı.

Kaynak: AA
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