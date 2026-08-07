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Güney Kore'de Aşırı Sıcaklara Drone'lu Uyarı ve Ücretsiz Su

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Güney Kore'de 42 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle hükümet önlem aldı. Çiftçiler dronlarla uyarılırken, halka ücretsiz soğuk su dağıtılıyor ve açık hava etkinlikleri iptal edildi. Sıcaklık kaynaklı ölü sayısı 21'e yükseldi.

Güney Kore'de aşırı sıcaklara karşı alınan tedbirler kapsamında özellikle çiftçilerin korunması için dronlarla uyarı yapılırken halka ücretsiz soğuk su dağıtılıyor.

BBC'nin haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, bazı bölgelerde 42 dereceye ulaşan aşırı sıcaklara karşı kamu kurumlarına, tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

Bu kapsamda bazı bölgelerdeki parklarda, pazarlarda ve otobüs duraklarında ücretsiz soğuk su dağıtılırken Yangsan kentinde yollar tankerlerle sulanıyor.

Kuzey Gyeongsang eyaleti gibi kırsal bölgelerde ise yetkililer, hoparlör ve termal kameralarla donatılan dronları kullanarak çoğunluğu ileri yaştaki çiftçilere tarlalarda çalışmaya ara vererek serin alanlara geçmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Aşırı sıcaklar sebebiyle ülke genelindeki açık hava etkinliklerinin büyük bölümü de iptal edildi.

Meteoroloji uzmanları, sıcakların hafta sonundan itibaren az da olsa düşebileceğini ancak sıcak havanın etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

Güney Kore'nin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıkmıştı.

Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceye ulaşmasıyla ülke rekoru kırılmıştı. Daegu kentinde ise hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaşmasıyla 1942'den bu yana ilk kez 40 derece eşiği aşılmıştı.

Kaynak: AA
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