Güney Kore'de Ramazan Bayramı namazı kılındı

Seul'de bulunan Merkez Cami'de yaklaşık 3 bin Müslüman bayram namazı kıldı. Namazdan sonra bayramlaşmanın yanı sıra Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Güney Kore'de, başkent Seul'de bulunan Merkez Cami'de binlerce kişi bayram namazını kıldı.

Başkent Seul'ün Yongsan semtinde bulunan Itaewon bölgesindeki Merkez Cami'de, Güney Koreli ve farklı ülkelerden gelen yaklaşık 3 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için toplandı.

Camide 3 farklı dilde hutbe verildi.

Bayram namazı ve hutbenin ardından camide bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

Namazın bitiminde caminin avlusunda çok sayıda kişi, Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek gösterisi yaptı, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
