Güney Kore'de oy pusulası yetersizliği nedeniyle başlayan protestolar 14. gününde sürüyor

Güney Kore'de 3 Haziran'da düzenlenen yerel seçimlerdeki oy pusulası yetersizliği sebebiyle başlayan protestolar 14. gününde devam ediyor.

Yonhap ajansının haberine göre, 5 Haziran'da başlayan protestolar, başkent Seul'deki oyların sayıldığı Olimpiyat Hentbol Salonu'nun çevresinde sürüyor.

İktidardaki Demokrat Partinin (DP) galibiyetiyle sonuçlanan seçimlerin yeniden düzenlenmesini talep eden protestocular, seçimlerde "hile yapıldığı" iddialarına ilişkin sloganlar attı.

Öte yandan, iktidardaki DP ve ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP), seçimlerdeki oy pusulası yetersizliğine ilişkin Ulusal Mecliste soruşturma başlatılması için onay alınmasında anlaştı.

Bugün gerçekleştirilecek oturumda bu kararın onaylanması halinde 45 gün sürecek parlamento soruşturması da başlayacak.

Güney Kore'deki seçimler

Güney Kore'de 3 Haziran'da yerel seçimler ve parlamento ara seçimleri düzenlenmiş, iktidardaki DP galibiyet elde etmişti.

Seul'deki Songpa ve Gangnam bölgeleri başta olmak üzere çok sayıda sandık merkezinde oy pusulalarının yetersiz kaldığı, bu nedenle bazı noktalarda oy verme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirilmişti.

Bazı seçmenlerin uzun süre bekledikten sonra oy kullanamadan sandık merkezlerinden ayrılmak zorunda kaldığı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Roh Tae-ak, 3 Haziran'daki yerel seçimler ile parlamento ara seçimlerinde başkent Seul'ün bazı bölgelerinde oy pusulası yetersizliği nedeniyle 5 Haziran'da istifasını sunmuştu.

Ayrıca başkentte binlerce kişi, seçimlerin yeniden düzenlenmesi talebiyle oy pusulası yetersizliğini protesto etmişti.