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Güney Kore'de alınan sıkı önlemlere rağmen, üniversiteye giriş sınavında belirlenen kural ihlali sayısında yaklaşık yüzde 70 artış olduğu görüldü.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım'da düzenlenen üniversiteye giriş sınavına ilişkin açıklamada bulundu.

Akıllı cihazların kullanımını da içeren kural ihlali sayısının geçen yıla göre yüzde 69,9 arttığı belirtildi.

Bakanlık, Ulusal Meclis'e gönderdiği raporda geçen yıl 279 vakaya rastlanırken bu yıl 474 vakanın kayıtlara geçtiğini belirtti.

Kural ihlallerinde ilk sırada süre bitmesine rağmen soruların yanıtlanmaya devam edilmesi ve cevap anahtarına ilişkin düzenlemelerin ihlal edilmesi yer alırken, akıllı cihazlar yoluyla yapılan ihlal sayısının 31'den 112'ye çıktığı kaydedildi.

Güney Kore'de kopya krizi

Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, üniversiteye giriş sınavından birkaç gün önce yapay zeka kullanılarak kopya çekilmesini önlemek amacıyla sınav salonlarında akıllı cihazların yasaklanması, binlerce ek görevlinin görevlendirilmesi ve öğrencilerin kıyafetlerindeki düğmelerin çıkartmalarla kapatılması gibi bir dizi önlem açıklamıştı.

Güney Kore Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin, bu tedbirlerin "kafa karışıklığına yol açtığı" gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Güney Kore Eğitim Bakanlığı, sınav öncesinde telefonlarını teslim etmeyenleri belirlemek amacıyla alarm mesajı gönderilmesi gibi tedbirler sayesinde 111 kişinin elektronik cihazlarla sınava girdiğinin belirlendiğini açıklamıştı.

Ülke yasalarına göre, kopya çektiği tespit edilen kişilerin sınavları geçersiz sayılıyor ve 5 yıl süreyle sınava girmeleri yasaklanabiliyor.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sonucuna bağlı olarak söz konusu olayın cezai kovuşturmaya da varabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA