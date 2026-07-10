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Güney Kore'de şiddetli sağanak sonucu bir kişi kayboldu, 758 kişi tahliye edildi

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Güney Kore'de etkili olan şiddetli muson yağmurları nedeniyle bir kişi kayboldu, 758 kişi tahliye edildi. 5 heyelan meydana geldi ancak can kaybı yaşanmadı.

Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahından (CDSCH) yapılan açıklamada, Kuzey Gyeongsang eyaletinin Yeongju kentinde bir derede sürüklendiği belirtilen 70'li yaşlarda kişi için arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şiddetli muson yağışları nedeniyle ülke genelinde 758 kişinin geçici olarak tahliye edildiği belirtildi.

Yetkililer, şiddetli sağanak sebebiyle Kuzey Chungcheong Eyaleti ve Gangwon Eyaleti'nde toplamda 5 heyelan olduğunu kaydederken, söz konusu olaylarda can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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