Güney Kore'de Gangneung, Kuraklık Nedeniyle Afet Bölgesi İlan Edildi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkenin doğusundaki Gangneung kentini kuraklık nedeniyle "afet bölgesi" ilan etti.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, yazılı açıklamasında, Lee'nin ilgili bakanlıklara konuya dair talimatını ilettiğini belirtti.

Lee, Gangneung'daki kuraklıkla mücadele için yangın söndürme ekiplerinin de görevlendirilmesi talimatı verirken bu kapsamda bölgeye 50 itfaiye tankerinin sevk edileceği, günlük 2 bin ton ek su sağlanmasının planlandığı bildirildi.

Lee, ayrıca gün içinde, kuraklıktan etkilenen Gangwon eyaletine bağlı Gangneung'da düzenlenen "kuraklıkla mücadele toplantısına" da başkanlık etti.

Devlet Başkanı Lee, toplantıdaki konuşmasında, hükümetin, tüm imkanlarını seferber ederek "ulusal afet bölgesi" ilan edilen Gangneung'daki kuraklığın etkilerinin en aza indirmesi ve halkın yaşadığı sıkıntıların hafifletmesi gerektiğini vurguladı.

Gangwon eyaleti dün, kötüleşen şartlar nedeniyle merkezi hükümetten afet ilanı talebinde bulunmuştu.

Son 6 ayda Gangneung'un mevsim normallerinin yarısının altında yağış aldığı, kentin ana içme suyu kaynağındaki su seviyesinin cuma itibarıyla yüzde 15,7'ye düştüğü belirtiliyor.

Afet bölgesi ilanının hükümete gerekli personel, ekipman ve malzemelerin hızla seferber edilmesi imkanı sağladığı kaydediliyor.