Taraftarın tepkisi sonrası ''Hesabını kapattı'' denilmişti! Gerçek bambaşka çıktı
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun taraftarın transfer tepkisi sonrası sosyal medya hesabıyla ilgili ortaya atılan ''Tepkilerden çekinip hesabını kapattı'' iddiasının gerçeği ortaya çıktı. Kavukcu’nun hesabının kendi isteğiyle kapatılmadığı, spam saldırısı nedeniyle erişime kapandığı belirtildi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun sosyal medya hesabıyla ilgili ortaya atılan iddiaların perde arkası netleşti.
HESABI SPAM SALDIRISI SONUCU KAPATILDI
Sarı-kırmızılı ekibin Villarreal ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği hazırlık maçında taraftarlardan Başkan Dursun Özbek ve yönetimine transfer tepkisi gösterilmişti. Maçın ardından, Abdullah Kavukcu'nun sosyal medya hesabını kendisinin kapattığı yönünde sosyal medyada çeşitli haberler yer almıştı. Ancak Kavukcu'nun hesabını dondurmadığı ya da kapatmadı; hesabın siber bir spam saldırısı sebebiyle erişime kapandığı belirtildi.
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Gelişmenin ardından harekete geçen sarı-kırmızılı kulübün iletişim ekibi, Instagram yönetimiyle iletişime geçerek hesabın tekrar aktif hale getirilmesi için gerekli resmi süreçleri başlattı. Yürütülen teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hesabın kısa süre içinde yeniden erişime açılması bekleniyor.