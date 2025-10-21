Haberler

Güney Kore'de Eski Savunma Bakanı Hakkında Tutuklama Talebi

Güney Kore'de bir deniz piyadesinin ölümüyle ilgili yürütülen askeri soruşturmaya müdahale iddiaları doğrultusunda, eski Savunma Bakanı Lee Jong-sup ve dört kişi için tutuklama talep edildi. Özel savcı ekibi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un da soruşturmaya müdahalesini araştırıyor.

Güney Kore'de savcılar, 2023 yılında bir deniz piyadesinin ölümüyle ilgili yürütülen askeri soruşturmaya müdahale ettiği iddiasıyla eski Savunma Bakanı Lee Jong-sup ve dört kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, özel savcı Lee Myeong-hyeon liderliğindeki ekip, Lee dahil bazı eski üst düzey yetkililerin bir askerin ölümüne dair soruşturmaya müdahale ettiği iddialarına yönelik temmuz ayında başlattığı inceleme kapsamında, mahkemeden tutuklama emri çıkarılmasını istedi.

Özel savcı ekibinin ayrıca, eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un da Chae'nin ölümüne ilişkin soruşturmaya müdahale ettiği iddialarını araştırdığı bildirildi.

Deniz Piyadesi Onbaşı Chae Su-geun, Temmuz 2023'te Yecheon County bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonrası sel mağdurlarını arama operasyonu sırasında, güçlü akıntıya kapılarak boğularak hayatını kaybetmişti.

Askeri soruşturma ekibi, dönemin 1. Deniz Piyade Tümeni Komutanı Lim Seong-geun ve yedi subayın olayda sorumluluğu bulunduğu sonucuna varmış ve bu kişilerin taksirle ölüme sebebiyet verme ve diğer suçlamalarla polis soruşturmasına devredilmesini talep etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
