Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un "adaleti engelleme" davasında cezası 7 yıla çıkarıldı

Güney Kore'de mahkeme, daha önce müebbet hapse çarptırılan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, "adaleti engellediği" gerekçesiyle verilen hapis cezasını 5 yıldan 7 yıla çıkardı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon'a ilk derece mahkemesi tarafından "adaleti engellediği" gerekçesiyle verilen 5 yıl hapis cezasını ele aldı.

Mahkeme, Yoon'a gözaltı işlemi için gelen müfettişlere direnerek adaleti engellemesi ve sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı diğer suçlamalar nedeniyle verilen cezayı 7 yıla yükseltti.

Özel Yetkili Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip, "adaleti engelleme" davasında Yoon için 10 yıl hapis cezası talep etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.