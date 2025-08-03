Güney Kore'de Domates Savaşı: Hwacheon Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Güney Kore'de Domates Savaşı: Hwacheon Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
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Hwacheon-gun bölgesinde düzenlenen Domates Festivali'nde yüzlerce kişi, aile ve arkadaşlarıyla birlikte domates savaşı yaptı. Sertlik ve yüksek şeker oranıyla tanınan domateslerin yer aldığı festival, katılımcılara eğlenceli anlar sundu.

HWACHEON, 3 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin Hwacheon-gun bölgesinde düzenlenen Hwacheon Domates Festivali'ne katılan yüzlerce kişi, aile ve arkadaşlarıyla domates savaşı yaptı.

Festivale ev sahipliği yapan Hwacheon bölgesi, sertliği, yüksek şeker oranı ve uzun raf ömrüyle öne çıkan domatesleriyle ünlü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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