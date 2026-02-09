Haberler

Güney Kore'de düşük doğum oranlarına karşı "yabancı kadın ithalini" öneren ilçe başkanı ihraç edildi

Güncelleme:
Güney Kore'nin iktidardaki Demokrat Partisi, azalan doğum oranlarıyla mücadele amacıyla yurt dışından kadınların 'ithali' konusunda tartışmalara yol açan Jindo ilçe başkanı Kim Hee-su'yu ihraç etti. Kim, Vietnam ve Sri Lanka'dan genç kadınların getirilmesi önerisiyle tepki topladı ve özür diledi.

Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti (DP), azalan doğum oranlarıyla mücadele etmek için yurt dışından "kadınların ithal edilmesi" konusundaki tartışmalı açıklamaları nedeniyle Jindo ilçesi başkanı Kim Hee-su'nun ihraç edilmesine karar verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Kim'in azalan doğum oranlarıyla mücadele etmek için yurt dışından kadınların "ithal edilmesi" konusundaki açıklamaları tartışmalara yol açtı.

Kim, Güney Kore'nin kırsal bölgelerdeki genç erkeklerle evlenmesi için Vietnam ve Sri Lanka'dan "genç kadınlar getirilmesini" önermesinin ardından gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Vietnam'ın Seul Büyükelçiliği, söz konusu ifadelere itiraz ederek eyalet yönetimine bir protesto mektubu gönderdi.

Öte yandan DP, oybirliğiyle Kim'in ihraç edilmesi kararı aldığını açıkladı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
