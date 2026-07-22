Haberler

Güney Kore'de yaklaşık 10 bin Dışişleri personelinin verilerinin sızdırıldığı iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Kore Ulusal Diplomasi Akademisinin çevrim içi eğitim sistemine yönelik siber saldırıda, emekli ve görevdeki diplomatlar dahil yaklaşık 10 bin personele ait kişisel verilerin sızdırılmış olabileceği belirtildi. Yetkililer, saldırının ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgularken, hacker gruplarının dahil olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Kore Ulusal Diplomasi Akademisinin (KNDA) çevrim içi eğitim sistemine yönelik siber saldırıda, emekli ve görevdeki diplomatlar dahil yaklaşık 10 bin personele ait kişisel verilerin sızdırılmış olabileceği ileri sürüldü.

Yonhap'ın ismi açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Bakanlık, Şubat 2026'da çevrim içi eğitim sistemine şüpheli erişimin tespit edildiğine ilişkin bilgilendirilmesinin ardından sistemi kapattı.

Bakanlık yetkilisi, KNDA'nın çevrim içi eğitim sistemine yönelik siber saldırıda, emekli ve görevdeki diplomatlar dahil yaklaşık 10 bin personele ait kişisel verilerin sızdırılmış olabileceğini belirtti.

Kimlik ve cep telefonu numaraları ile ev adresleri gibi "hassas kişisel verilerin" ele geçirildiğine ilişkin bulgu olmadığını öne süren Bakanlık yetkilisi, kurumun şu anda siber saldırıyı düzenleyenlerin kimliğini tespit etmek için gerekli teknik altyapıya sahip olmadığını kaydetti.

Bakanlık yetkilisi, "Yurt dışındaki hacker gruplarının olaya karışması da dahil, hiçbir olasılığı göz ardı etmiyoruz. Bunu ulusal güvenliği ilgilendiren bir durum olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki

Yeni güne büyük bir şokla uyandı!
Maltepe'de boğulma tehlikesi geçiren Harun'dan kahreden haber geldi

Daha 18 yaşındaydı! Baran'dan 1 gün sonra acı haber
Ali Koç golü önceden bildi! Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba

Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba
Mauro Icardi günah çıkardı: İkisine de çok kırgınım

Mauro Icardi günah çıkardı: İkinize de çok kırgınım
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun

'Hayriye hanım'dan Survivor Serenay'a olay yorum
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın