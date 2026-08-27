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Jeju Air kazasında 7 yetkili savcılıkta

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Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü Jeju Air uçak kazasıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığından 7 yetkili, basın açıklamalarında bakanlık aleyhindeki unsurları göz ardı ettikleri gerekçesiyle savcılığa sevk edildi.

Güney Kore'de 29 Aralık 2024'te 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığından 7 yetkili savcılığa sevk edildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Jeju Air'e ait uçağın duvara çarptığı kazaya ilişkin soruşturma sürecinde yeni gelişmeler yaşandı.

Ulaştırma Bakanlığından 7 yetkili, kazanın ardından yaptıkları basın açıklamalarında Bakanlık aleyhindeki unsurları göz ardı ettikleri gerekçesiyle savcılığa sevk edildi.

Yetkililerin, uçağın piste inişi sırasında yönünü belirlemesine yardımcı olan sistemin yönetmeliklere uygun kurulmadığını bildikleri halde basın açıklamalarında aksini belirttikleri öne sürüldü.

Havacılık Kurulunun soruşturmasının tamamlanmasının ardından nihai sonuçların açıklanacağı duyuruldu.

Kaza

Bangkok-Muan seferini yapan "Boeing 737-800" tipi tek koridorlu, "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçağın iniş takımları, 29 Aralık 2024'te Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi esnasında açılmamıştı.

6 kişilik mürettebat ile 175 yolcunun bulunduğu uçak, piste indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpmış ve 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre mürettebatta yer alan 30'lu yaşlardaki kadın ve 20'li yaşlardaki erkek hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen kazanın ardından ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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