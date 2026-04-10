Güney Kore Devlet Başkanı, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi çatıdan attığı videoyu alıntıladı Açıklaması

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi öldürerek çatıdan attığı görülen bir videoyu alıntılayıp yeniden paylaştı ve sorumluların hesap vermesini istedi.

Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğu öldürerek çatıdan atmasına ilişkin videoyu alıntılayıp yeniden paylaştı.

Paylaşımında Lee, "Bunun doğru olup olmadığını ve eğer doğruysa hangi önlemlerin alındığını öğrenmemiz gerekiyor. Karşı çıktığımız (savaşta) istismara zorlanan kadınlar, Holokost veya savaş zamanı katliamlardan farklı değil." ifadesini kullandı.

Alıntılanan görüntülerde, İsrail askerlerinin öldürdükleri bir Filistinliyi yüksek bir çatıdan aşağı attığı görülüyor.

Lee'nin paylaşımlarının altında birçok Koreli de İsrail'in bölgedeki katliamlarını eleştirerek, söz konusu paylaşımına destek verdi. Lee'nin paylaşımı ülke içinde kısa sürede 3,5 milyona yakın etkileşim aldı.

Öte yandan Lee'nin İsrail ordusunun saldırılarını şimdiye kadar ilk kez X hesabından kamuoyu önünde açık şekilde eleştirmesi dikkati çekti.